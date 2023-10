Noodla: Läti üritab teravalt ja kiirelt, suurim staar tõenäoliselt ei mängi

Koondis on läbinud teatava noorenduskuuri. "Põhimõtteliselt oleme saanud laagrisse kõik mehed, kellega olime arvestanud. Vaid Hendrik Varulil on kergeid muresid vigastustega," lausus Noodla.

"Vanematest palluritest oleme kõigiga rääkinud ning seekord nendega ei arvesta. Dener Jaanimaa on Jaapanis ning Mait Patrail on klubi otsinguil ja vähemalt selles tsüklis nemad kaasa ei tee."

Eesti koondise vastane on järgmisel nädalal Läti, keda jaanuaris Balti karikal võideti. Eelkvalifikatsioonil mängitakse ühe vastasega kaks mängu ja nende kokkuvõttes liigub parim meeskond järgmisesse ringi.

"Suure tõenäosusega ei mängi meie vastastel nende suurim staar Dainis Kristopans. Oleme hulga videosid vaadanud ning teame, et neil on samuti suuruselt väiksem koosseis, kes üritab teravat ja kiiret käsipalli mängida," jätkas Noodla.

"Aga ega seal midagi erilist ei ole, peame oma lihtvigasid vähendama. Nii kui peaksime jalgadest uimaseks jääma, karistatakse see kohe ära. Aga tegemist on väga mängitava vastasega."

"Kuna tegemist on selle koondise hooaja tähtsaimate matšidega, millest sõltub, kas saame jätkata ametlike kohtumistega või peame piirduma sõprusmängudega, on eesmärk väga lihtne - jätkata MM-valiksarjas," rõhutas Noodla.

"Selleks peame oma põhiliikumisi natukene täiendama, panema suurema rõhu poolkiiretele ning siluma pisidetaile. Mingid juured on meil olemas, nüüd on vaja väikesed asjad juurde saada. Kaitseformatsioonist kiiresse minek, kokkulepped ning rollide jaotus."

Eesti käsipallikoondis Autor/allikas: Arvi Sirm/Eesti Käsipalliliit

Ka HC Tallinna meeskonda juhendav Noodla lisas, et ärevust ei tunne. "Lõppude lõpuks on see sama töö, mida ma päevast-päeva teen. Meedia huvi on loomulikult suurem, kuid mängijad on mulle tuttavad ning kui tegevus ja eesmärgid on enda jaoks selgelt planeeritud ning paberil, siis närveerimiseks põhjust ei ole," kommenteeris ta.

"Mina annan endast kõik, mis võimalik ning lõpuks see, kas see pall põrkab parasjagu postist sisse või välja on teinekord ka teistes faktorites kinni."

Eesti koondis kohtub Lätiga 2. novembril Valmieras ja kaks päeva hiljem Tallinnas.

Eesti koondise kogunemisele kutsutud mängijad:

Rasmus Ots, Armis Priskus, Madis Valk, Mathias Rebane, Karl Kõverik, Sigmar Seermann, Ott Varik, Alvar Soikka, David Mamporia, Karl Toom, Alfred Timmo, Hendrik Koks, Mihkel Lõpp, Tõnis Kase, Karl Roosna, Otto Karl Kont, Markus Viitkar, Hendrik Varul, Karl Kramm, Artur Morgenson.

Peatreener: Martin Noodla Treener: Janar Mägi