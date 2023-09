Dominik Hašek: tundsin rõõmu igast treeningust ja mängust

Ukraina toetuseks toimunud heategevusliku jäähokiturniiri käigus esmakordselt Tallinna külastanud Dominik Hašek ei vaja jäähokisõpradele pikemat tutvustust, kuna praegu 58-aastast tšehhi peetakse üheks kõigi aegade paremaks väravavahiks. Hašek tunnistab, et mälestused on karjäärile tagasi vaadates helged.

"Jäähoki on ägedaim spordiala maailmas ja tundsin sellest aastaid rõõmu. Nagu näete, olen jätkuvalt suur hokifänn. Alustasin hokiga kuueselt ja esimesest treeningust peale olin väravavaht. Lõpetasin karjääri 46-aastaselt," lausus Hašek ERR-ile.

"Loomulikult oli mõni vigastus, tõuse ja mõõnasid. Aga enamus hooaegasid olid suurepärased. Eriline oli võita OM-kuld ja kahel korral Stanley karikas. Ka Pardubice linnas veedetud aeg, kust olen pärit, ei unune. See kõik on ennekõike seotud inimeste, sõprade, treenerite ja meeskonnakaaslastega. See kõik jääb minu mälestustesse."

Ehkki Hašek valiti NHL-is kuuel korral parimaks väravavahiks ja kahel korral maailma tugevaima profiliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks, on Hašek ennekõike uhke meeskondlike saavutuste üle.

"Kui pean valima ühe saavutuse, siis asetan alati esikohale 1998. aasta olümpiakulla. Kui mängisime üle USA, Kanada ja finaalis Venemaa," lisas kolmekordne Tšehhi aasta sportlane.

"See on midagi, mida olen teinud riigi heaks, kust ma olen pärit ja kus õppisin hokit mängima. Seda võitu ei unusta mitte ainult mina, vaid kõik inimesed Tšehhis.

Hašeki sõnul pole mõtet võrrelda erinevate ajastute mängijaid, sest elu ja hoki kui mäng on pidevas muutuses.

"Tegelesin profihokiga 30 aastat. Kui mängisin 1980. aastatel, siis ma poleks olnud selliselt hea väravavaht 2010. aastal," lausus ta. "Me peame kohanema ja parimad mängijad seda suudavad. Nad teavad, mida teha ja nad on sellepärast parimad maailmas."

Kui küsida, et mis sundis Hašekit igapäevaselt pingutama ja saavutuste poole püüdlema, on legendaarsel väravavahil lihtne selgitus.

"Ma olen kogu elu armastanud seda, mida teen," vastas tšehh. "Soovisin olla hea väravavaht meeskonnakaaslastele ja klubile. Tundsin rõõmu igast treeningust ja igast mängust. Sellepärast olin eriline väravavaht või vähemalt väga hea väravaht, ütleksin. Kuna ma armastasin oma tööd."

Jäähoki kõrval huvitab Hašekit poliitika ning ta ei välista, et kandideerib tulevikus Tšehhi presidendiks.