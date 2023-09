VIDEO | VAR uuris pikalt ja Kalju jäi Flora vastu võimaliku võiduväravata

Väravale eelnenud olukorras oli Kalju vahetusmees Promise David löönud käega Konstantin Vassiljevi (Flora) huule veriseks. Kuigi tegu ei olnud ilmselt tahtlik, siis luges ekraani juurde jõudnud peakohtunik Martti Pukk selle veaks ja Kalju väravat kirja ei saanud.

"Võin ründajana öelda, et ta midagi ebaloomulikku siin ei teinud. Vassiljev lihtsalt väga oskuslikult puges külje alla," kommenteeris pärast mängu ERR-i stuudioekspert Rimo Hunt. "Suur mängija, käed täitsa normaalses asendis, liigutus oli - jah. Paneme luubi alla ja loomulikult võime siin viga näha. Ei olnud vale otsus. Poleks siin viga antud, oleks ka õige otsus olnud. See oli puhtalt kohtuniku enda nägemus."

Kogu protsess võttis loodetust pisut kauem aega. Värava hetkest momendini, mil Pukk läks ekraanile kordust vaatama, möödus pea kolm minutit. "Vaadati kaua. Mänguliselt midagi ebaloomulikku ei tundnud. Väga ilusti kattis palli ja Gussev tuli ja lõi selle palli võrku," lisas Hunt.

"Kõik oli kohtunike jaoks justkui selge, aga alles pärast hakkas välja kooruma, et oli mingi intsident olnud. Kas see oli ebaloomulik intsident või mitte - see ongi see luubi all vaatamise teema. See teeb kohtunikel sellised olukorrad raskemaks otsustada."