Nikita Andrejev: Paide vääris võitu

"Tegime hea esituse, aga meil on vaja väravaid lüüa. Esimesed 30 minutit kulges mäng meie taktikepi all, aga pärast seda mängis Paide väga hästi ja organiseeritult. Nad väärisid täna võitu," ütles Andrejev pärast mängu.

Kalju läheb pärast koondisepausi vastamisi tabeliliidri Tallinna Floraga. "Flora on väga tugev vastane, kuid nad pole võitmatud. Peame nende vastu kõvasti paremini mängima kui täna," lisas Andrejev.

Paide loots Ivan Stojkovic märkis, et tavapärasest kaitsvam mänguplaan kandis vilja. "Mul on hea ettekujutus sellest, kuidas Kalju treener tahab, et tema meeskond mängiks. Täna suutsime nii palliga kui pallita targalt mängida. Otsustasime natukene konservatiivsema lähenemise kasuks, et neid kiirete üleminekutega nõelata ja saime sellega kahel korral edukalt hakkama. Saime väga olulise võidu kirja ja arvan, et väärime natukene tähistamist."

Premium liiga 27. mänguvooru kohtumised peetakse 15.-17. septembrini. Kalju võõrustab 17. septembril Florat, Paide läheb päev varem võõrsil vastamisi Tallinna Levadiaga.