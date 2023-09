Premium liigas ootab ees suurduell Flora - Levadia

Tiitlikaitsja Flora hoiab hetkel liigatabelis Levadia ees nappi kahepunktilist edu ja hooaja kolmas omavaheline kohtumine võib saada ka tiitliheitluses oluliseks võtmekohaks.

Levadia on aga ainus tiim, kelle vastu Flora pole tänavu liigas suutnud skoori teha. Aprillis jäi Levadia peale 2:0 ja juunis mängiti väravateta viiki.

"Peame kindlasti ise olema standardites tugevamad, mis viimastes mängudes võib-olla eriti just nende vastu on olnud natukene keeruline," lausus Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Ja uskuma rohkem oma olukordadesse, kui me tekitame võimalusi. Me oleme võimelised neid realiseerima."

Sel korral mängitakse laupäeval A. Le Coq Arenal toimuva kontserdi tõttu Kadrioru staadionil, mis on olnud koduks mõlemale meeskonnale.

"See Kadriorus mängimine toob natukene sellist ajalugu meelde, kus need kõige vihasemad derbid mängiti. Kus mõlemal võistkonnal oli selline oma selge kindlus ja kodu, mille eest võideldi," meenutas Henn.

Mida arvab Tallinna derbist Levadia sloveenist poolkaitsja Til Mavretic, kes Eestis nüüdseks mänginud juba aasta?

"Proovin seda mõista ja saan sellest iga mänguga rohkem aru," vastas ta. "Aga nagu olen juba öelnud, siis annan endast parima kõikides kohtumises, eriti derbides. Arvan, et derbisid vaatavad paljud inimesed."

Vooru telemängus läheb Paide Linnameeskond vastamisi Nõmme Kaljuga. Ülekanne kohtumisest algab pühapäeval kell 14.20 ETV2 ekraanil ja ERR-i spordiportaalis.