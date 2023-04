Meedia: probleemse NFL-i klubi ostab ära Ameerika miljardär

USA meedia kirjutas neljapäeva õhtul, et Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i Washingtoni klubi omanik Dan Snyder on jõudnud lõpule meeskonna müümisega ning uuteks omanikeks saab Josh Harrise poolt juhitav grupp, kuhu kuulub muuseas ka NBA legend Earvin "Magic" Johnson.

ESPN kirjutas, et meeskonna lõplik hind oli rekordiliselt 6,05 miljardit dollarit, kuid tehing jääb veel mõneks ajaks teistele ostjatele avatuks. Teadaolevalt tahab Washingtoni klubi osta veel Kanada miljardär Steve Apostolopoulos, potentsiaalse omanikuna on räägitud ka Jeff Bezosest.

Josh Harrise investeerimisgrupile kuulub NBA-s Philadelphia 76ers ning NHL-is New Jersey Devils. Samuti on mees seotud Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Crystal Palace'iga. Gruppi kuulub muuseas ka NBA legend Earvin "Magic" Johnson.

Dan Snyder ostis klubi 1999. aastal 800 miljoni dollari eest, eelmise hooaja eel müüdi Denver Broncose meeskond 4,65 miljardi dollari eest.

Alates Snyderi ülevõtmisest on Washingtoni meeskond võitnud kaks play-off mängu. Klubi on saatnud sel ajal suur ebaõnn ning Snyderi nimega seostatakse mitmeid skandaale, millest mõned on siiani uurimisel. 2020. aastal vahetas meeskond sponsorite surve tõttu nime Washington Football Teamiks, Commandersi nimi oli esimest korda kasutusel eelmisel hooajal.

Meeskond on otsinud kohta uuele staadionile Washingtonis, kuid vaidlused Snyderi ja kohalike poliitikute vahel on sellele protsessile pidurit tõmmanud. Teadaolevalt sai just see Snyderi ajale saatuslikuks.

NFL-i põhihooaeg algab septembris.