Stojkovic: neil on kvaliteeti ja teadsime, et saab raske olema

"Me teadsime, et tuleb raske mäng ja eriti veel nende koduväljakul. Nad mängivad väga hästi. Nad võitsid siin Kaljut ja peaaegu võitsid neid ka Tallinnas. Neil on kvaliteeti ja teadsime, et saab raske olema. Kõige olulisem on see, et saime kolm punkti," sõnas Levadia peatreener Ivan Stojkovic.

Stojkovic sõnas, et on rahul, sest tuli ikkagi võit ja kolm punkti tabelisse.

"Olen rahul, sest võitsime, kuid peame vaatama üle keskväljal mõned asjad. Ärme unusta, et tulin siia kõigest kuu aega tagasi. Lõime värava ja ei lasknud endale lüüa, mis on väga hea," lisas Stojkovic.

Stojkovic usub oma meeskonda ning loodab tiitli eest veel Florale heitluse anda.

"Tiitliheitlus on endiselt lahtine ja usun sellesse meeskonda. Olen kindel, et võitleme lõpuni," kommenteeris Stojkovic peale mängu.