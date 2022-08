FCI Levadia alistas Transi Beglarishvili tabamusest

Esimesel poolajal väravaid ei sündinud. Teisel poolajal läks Levadia Beglarishvili väravast juhtima, kelle jaoks oli sel hooajal tegu juba 15. tabamusega.

Esimesel lisaminutil tekkis Transil suurepärane võimalus mänguseis viigistada, kui kastist sai üsnagi vabalt löögile Jevgeni Demidov, kuid löögi tõrjus Karl Andre Vallner. Kohtumine lõppes Levadia 1:0 võiduga.

Alagrupis on Levadia teisel kohal 57 punktiga. Tallinna FC Florast jäävad nad viie punkti kaugusele. Trans paikneb tabelis kuuendal kohal ning neil on koos 21 punkti.

Järgmises kohtumises läheb 13. augustil Trans vastamisi Floraga ning 12. augustil Levadia Pärnu JK Vaprusega.

Enne mängu:

Valitsev meister FCI Levadia on Premium liiga üldarvestuses teisel kohal 54 punktiga, esikohal on jätkuvalt Tallinna FC Flora 62 punktiga. Kodupubliku ees mängiv JK Narva Trans on edetabelis kuuendal kohal 21 punktiga.

Sel hooajal on meeskonnad varem kohtunud kahel korral, mõlemad kohtumised võitis FCI Levadia.