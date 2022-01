Nõmme Kalju palkas uueks juhendajaks endise APOEL-i abitreeneri

Treenerina alustas Cardoso tööd 2012. aastal Maritimo Madeira abitreenerina, 2013. aastal asus ta ametisse Angola klubi Maio Benguela peatreenerina ja aastatel 2014-17 juhtis ta Angola alaliidu akadeemia U-20 võistkonda, kirjutab Kalju sotsiaalmeedias.

2017-18 töötas Cardoso abitreenerina Küprosel AEL Limassolis, kust liikus edasi Küprose suurklubisse APOEL, kellega võideti 2018. aastal meistritiitel. Siis siirdus Cardoso tagasi kodumaale, kus oli abitreenerina ametis Estoril Praias ning viimased kaks aastat töötas ta peatreenerina Louletano D.C-s. Cardoso omab UEFA A litsentsi ja on ootel UEFA PRO kursustele.

"Mul on suur au esindada Nõmme Kalju jalgpalliklubi, olla osa klubi perest ja teha üheskoos ajalugu. Kalju on Euroopas tuntud klubi, kus on ambitsiooni, võidetud tiitleid ja palju visadust, et samm sammult tippu pürgida," ütles Cardoso. "Olen tänulik minule osutatud usalduse eest ja usun, et meie meeskond teeb selle nimel kõvasti tööd, et mängida head jalgpalli, võita tiitleid ja rõõmustada fänne," lisas uus peatreener.

"Eddie on kaasaegne treener, kellel on nii kogemust, nooruslikkust kui ka ambitsiooni. Eesti pole tema jaoks võõras koht, sest 2019. aastal APOEL-i meeskonna abitreenerina võideti Euroopa liigas FC Florat koondseisuga 5:2," kommenteeris uue peatreeneriga sõlmitud lepingut Kalju spordidirektor Argo Arbeiter.

"Usun, et Eddiel on indu, teadmiseid ja nägemust edu saavutamiseks, ta on hea õpetaja ja suurepärane suhtleja. Oleme põnevil Nõmme Kalju esindusmeeskonna tuleviku osas tema eestvedamisel," lisas Arbeiter.