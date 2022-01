Ka Tammeka peatreeneriks saab portugallane

"Santos on viimastel aastatel töötanud treenerina Portugali kohalike klubide SC Braga, Gil Vicente ja FC Amares ridades," kirjutab Tammeka klubi Facebooki lehel.

"Tammeka esindusmeeskonna peatreeneri valikus oli kuus kandidaati, kelle seast Miguel Santos osutus valituks. Tegemist on Portugalis hinnatud treeneriga, kes omavahelistes vestlustes näitas, et tema visioon kaasaegsest jalgpallist ja noormängijate arendamisest on Tammekaga sarnane. Olen kindel, et uus peatreener aitab Tammeka esindusmeeskonna mängijatel teha järgmise sammu enda arengus ja jõuda uuele tasemel," kommenteeris Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.

"Olen väga õnnelik võimaluse üle tulla Eestisse ja Tammekasse, ootan põnevusega uut väljakutset. Eesmärk on täita kõik klubi seatud ülesanded, aidata mängijaid arengus ja esineda Premium liigas hästi," sõnas uus peatreener ise.

Nädala lõpus Eestisse jõudva uue peatreeneri kõrval alustab Tammeka abitreenerina senine U-21 võistkonna peatreener Marti Pähn. Samuti teeb oma Premium Liiga treeneridebüüdi väravavahtide treenerina Mait Toom.

Tammeka U-21 meeskonda asub peatreenerina juhendama senine esindusmeeskonna abitreener Siim Valtna, kelle abitreeneriks Karl-Gustav Kärner.