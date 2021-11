Tiitlikaitsja Tampa Bay pääses Indianapolise käest ehmatusega

Tampa Bay Buccaneers alistas võõrsil 38:31 tulemusega Indianapolis Coltsi. Tampa Bay eest tegi võimsa mängu jooksja Leonard Fournette, kes kogus 131 jardi ja skooris neli touchdown'i.

20 sekundit enne normaalaja lõppu viis Fournette Tampa Bay juhtima ning külalismeeskond suutis kohtumise viimastel sekunditel vastu pidada, et teenida kolme kaotuse kõrvale kaheksas võit. Tampa Bay hoiab NFC konverentsis kolmandat kohta, Indianapolis on AFC konverentsis kuue võidu ja kuue kaotusega 10. kohal.

Green Bay Packers võitis koduväljakul 36:28 tulemusega Los Angeles Ramsi. Green Bay mängujuht Aaron Rodgers tegi veatu mängu, visates 307 jardi ja kaks touchdown'i. Rodgersi arvele jäi ka üks jooksuga teenitud touchdown.

Green Bay on üheksa võidu ja kahe kaotusega NFC konverentsis teisel kohal, Los Angeles on seitsme võidu ja nelja kaotusega viiendal kohal.

AFC konverentsis tõusis teisele kohale New England Patriots, kes alistas 36:13 skooriga Tennessee Titansi. New Englandi kollanokast mängujuht Mac Jones viskas 310 jardi ja kaks touchdown'i, Tennessee mängujuhil Ryan Tannehillil oli teist nädala järjest kahvatu mäng. Tannehill viskas kõigest 93 jardi, ühe touchdown'i ning mängujuhi arvele jäi ka üks pallikaotus.

New England teenis kuuenda järjestikkuse võidu ning AFC konverentsis edestab neid ainult Baltimore Ravens, Tennessee on kaheksa võidu ja nelja kaotusega AFC konverentsis kolmandal kohal.

Mängunädala viimane kohtumine algab Eesti aja järgi teisipäeva öösel kell 3.15, kui vastamisi lähevad Seattle Seahawks ja Washington Football Team.

Tulemused:

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 41:10

Miami Dolphins - Carolina Panthers 33:10

New York Giants - Philadelphia Eagles 13:7

New England Patriots - Tennessee Titans 36:13

Jacksonville Jaguars - Atlanta Falcons 14:21

Indianapolis Colts - Tampa Bay Buccaneers 31:38

Houston Texans - New York Jets 14:21

Denver Broncos - Los Angeles Chargers 28:13

San Francisco 49ers - Minnesota Vikings 34:26

Green Bay Packers - Los Angeles Rams 36:28

Baltimore Ravens - Cleveland Browns 16:10