NFL: Hundi koduklubi lõpetas tänupühal kaotusseeria

Chicago Bears alistas 16:14 tulemusega Detroit Lionsi. Avaveerandi võitis Detroit 7:0, kuid teisel veerandil skooris Chicago 13 punkti ning poolajale läks Hundi koduklubi 13:7 eduseisus. Kolmandal veerandil läks kohtumist taas juhtima Detroit, ent Chicago suutis kohtumise viimasel sekundil skoorida kolm punkti ning teenis 16:14 võidu.

Chicago lõpetas neljamängulise kaotusseeria ning hoiab nelja võidu ja seitsme kaotusega NFC konverentsis 13. kohta. Detroit pole sel hooajal võiduarvet avanud, 11-st kohtumisest on saadud kümme kaotust ja ühe viigi. NFC konverentsis asetseb Detroit viimasel ehk 16. kohal.

Las Vegas Raiders alistas võõrsil 36:33 tulemusega Dallas Cowboysi. Võidumängus viskas Las Vegase mängujuht Derek Carr 373 jardi ja ühe touchdown'i, Josh Jacobs kogus 87 jooksujardi ja skooris ühe touchdown'i. Dallase poolel tegi tugeva esituse mängujuht Dak Prescott, kes viskas 375 jardi ja kaks touchdown'i.

Las Vegas peatas kolmemängulise kaotusseeria ning on kuue võidu ja viie kaotusega AFC konverentsis 10. kohal. Dallas kaotas kolmandat korda nelja nädala jooksul ning on seitsme võidu ja nelja kaotusega NFC konverentsis neljandal kohal.

Õhtu viimases kohtumises teenis Buffalo Bills 31:6 võidu New Orleans Saintsi üle. Buffalo mängujuht Josh Allen viskas 260 jardi ja neli touchdown'i ning püüdja Stefon Diggsi arvele jäi 74 jardi ja üks touchdown.

Buffalo on AFC konverentsis seitsme võidu ja nelja kaotusega kolmandal kohal. New Orleans on võitnud viis ja kaotanud kuus kohtumist ning on NFC konverentsis 10. kohal.

Tulemused:

