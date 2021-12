Arizona jõudis esimese meeskonnana hooaja 10. võiduni

Arizona Cardinalsi eest tegi suurepärase esituse mängujuht Kyler Murray, kes viskas 123 jardi ja kaks touchdown'i. Samuti kogus Murray 59 jooksujardi ja skooris joostes kaks touchdown'i. Chicago mängujuht Andy Dalton viskas kaks touchdown'i, kuid Daltoni arvele jäi ka neli pallikaotust.

Arizona Cardinals jõudis esimese meeskonnana kümne võiduni ning on NFC konverentsis esimesel kohal. Chicago Bears on võitnud neli ja kaotanud kaheksa kohtumist ning on NFC konverentsis 14. kohal.

Detroit Lions teenis hooaja esimese võidu, kui alistasid divisjonirivaali Minnesota Vikingsi 29:27. Poolajapausile läks Detroit 20:6 eduseisus, kuid teisel poolajal haaras eduseisu Minnesota. Neli sekundit enne mängu lõppu leidis Detroiti mängujuht Jared Goff oma sööduga püüdja Amon-Ra St. Browni, kes skooris touchdown'i ning Detroit võitis hooaja esimese mängu.

Detroit Lions on võitnud ühe, kaotanud kümme ja viigistanud ühe kohtumise ning on NFC konverentsis viimasel ehk 16. kohal. Minnesota on viie võidu ja seitsme kaotusega NFC konverentsis üheksandal kohal.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers teenis võõrsil 30:17 võidu Atlanta Falconsi üle. Tampa Bay mängujuht Tom Brady viskas 368 jardi ja neli touchdown'i. Tampa Bay on võitnud üheksa ja kaotanud kolm kohtumist ning on NFC konverentsis kolmandal kohal, Atlanta on viie võidu ja seitsme kaotusega 11. kohal.

AFC konverentsis enne pühapäeva esikohal olnud Baltimore Ravens pidi tunnistama suurrivaali Pittsburgh Steelersi 19:20 paremust. Pittsburghi kogenud mängujuht Ben Roethlisberger viskas 236 jardi ja kaks touchdown'i.

Baltimore'il on 12-st kohtumisest kirjas kaheksa võitu ja neli kaotust ning on AFC konverentsis kolmandal kohal. Pittsburgh teenis viie kaotuse ja ühe viigi kõrvale kuuenda võidu ja on AFC konverentsis kaheksandal kohal.

Tulemused:

Chicago Bears - Arizona Cardinals 22:33

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 17:30

Houston Texans - Indianapolis Colts 0:31

Detroit Lions - Minnesota Vikings 29:27

Miami Dolphins - New York Giants 20:9

New York Jets - Philadelphia Eagles 18:33

Cincinnati Bengals - Los Angeles Chargers 22:41

Los Angeles Rams - Jacksonville Jaguars 37:7

Las Vegas Raiders - Washington Football Team 15:17

Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 20:19

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 30:23

Kansas City Chiefs - Denver Broncos 22:9