NFL: Kansas City pikendas võiduseeriat

Tasavägises kohtumises domineerisid mõlema meeskonna kaitsed, nii Kansas City mängujuht Patrick Mahomes kui ka Dallase mängujuht Dak Prescott eksisid mitmetel visetel ning kumbki mängujuht touchdown'i ei visanud.

Kansas City teenis neljanda järjestikuse võidu ning hoiab AFC konverentsis seitsme võidu ja nelja kaotusega neljandat kohta. Dallasel on seitse võitu ja kolm kaotust ning on NFC konverentsis kolmandal kohal.

Margus Hundi koduklubi Chicago Bears pidi koduväljakul tunnistama Baltimore Ravensi 13:16 paremust. Baltimore'i eest tegi debüüdi mängujuht Tyler Huntley, kes asendas 2019. aastal NFL-i kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Lamar Jacksonit.

Baltimore teenis kolme kaotuse kõrvale seitsmenda võidu ning hoiab AFC konverentsis teist kohta. Chicago on kaotanud neli järjestikkust kohtumist ning on kolme võidu ja seitsme kaotusega NFC konverentsis 14. kohal.

Tennessee Titans pidi tunnistama liiga punase laterna Houston Texansi 13:22 paremust. Tennessee mängujuhi Ryan Tannehilli arvele jäi üks touchdown ja neli pallikaotust. Tennessee jätkab AFC konverentsis esikohal, olles võitnud kaheksa ja kaotanud kolm kohtumist. Houston Teenis kaheksa kaotuse kõrvale teise võidu.

Mängunädala kõige suureskoorilisemas kohtumises võidutses Los Angeles Chargers, kes alistas 41:37 tulemusega Pittsburgh Steelersi. Los Angeles'i mängujuht Justin Herbert viskas 382 jardi ja kolm touchdown'i, jooksja Austin Ekeler kogus 115 jardi ja skooris neli touchdown'i. Los Angeles on võitnud kuus ja kaotanud neli mängu, Pittsburghil on kirjas viis võitu, neli kaotust ja üks viik.

Mängunädala viimane kohtumine algab Eesti aja järgi kell 3.15 ning omavahel lähevad vastamisi tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers ja New York Giants.

Tulemused:

New England Patriots - Atlanta Falcons 25:0

Baltimore Ravens - Chicago Bears 16:13

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 34:31

Indianapolis Colts - Buffalo Bills 41:15

Cleveland Browns - Detroit Lions 13:10

Washington Football Team - Carolina Panthers 27:21

Houston Texans - Tennessee Titans 22:13

San Francisco 49ers - Jacksonville Jaguars 30:10

Miami Dolphins - New York Jets 24:17

Philadelphia Eagles - New Orleans Saints 40:29

Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders 32:13

Kansas City Chiefs - Dallas Cowboys 19:9

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 23:13

Los Angeles Chargers - Pittsburgh Steelers 41:37