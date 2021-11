Kansas City jätkab võidulainel, tiitlikaitsja Tampa Bay kaotas

Kansas City Chiefs alistas võõrsil 41:14 tulemusega Las Vegas Raidersi ning teenis hooaja kuuenda võidu. Kansas City eest tegi suurepärase esituse mängujuht Patrick Mahomes, kes viskas 406 jardi ja viis touchdown'i. Püüdja Tyreek Hill kogus 83 jardi ja skooris kaks touchdown'i.

Võiduga tõusis Kansas City AFC West divisjonis esimesele kohale, suurrivaal Las Vegas sai viie võidu kõrvale neljanda kaotuse ning kukkus AFC West divisjonis kolmandale kohale.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers pidi üllatuslikult tunnistama Washington Football Teami 19:29 paremust. Tampa Bay mängujuht Tom Brady oli avapoolajal raskustes Washingtoni kaitse vastu. Brady viskas kohtumises 220 jardi ja kaks touchdown'i, kuid tema arvele jäi ka kaks pallikaotust.

Washingtoni eest säras jooksja Antonio Gibson, kes kogus 64 jooksujardi ja skooris kaks touchdown'i. Washingtonil on kirjas kolm võitu ja kuus kaotust, Tampa Bay teenis kuue võidu kõrvale kolmanda kaotuse.

Hooaega kaheksa järjestikuse kaotusega alustanud Detroit Lions mängis võõrsil 16:16 viiki Pittsburgh Steelersiga. Pittsburghi eest ei teinud kohtumist kaasa kogenud mängujuht Ben Roethlisberger, kes andis kohtumise eel positiivse koroonatesti tulemuse.

Detroit kogus meeskonna peale 229 jooksujardi ja skooris kaks touchdown'i, Pittsburgh püsis mängus tänu tugevale kaitsemängule. Kohtumine lõppes normaalajal 16:16 skooriga. Kuigi lisaajal oli Pittsburghil võimalus kohtumine võita, siis kaheksa sekundit enne lisaaja lõppu kaotas Pittsburgh palli, mille Detroiti kaitsja korjas maast üles ning mäng lõppes 16:16 viigiga.

Detroit teenis kaheksa kaotuse kõrvale viigi, Pittsburghil on nüüd viis võitu, kolm kaotust ja üks viik.

Dallas Cowboys purustas 43:3 skooriga Atlanta Falconsi ning teenis hooaja seitsemenda võidu. Samuti teenis suureskoorilise võidu New England Patriots, kes oli koduväljakul parem Cleveland Brownsist 45:7.

Tulemused:

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders 41:14

Green Bay Packers - Seattle Seahawks 17:0

Philadelphia Eagles - Denver Broncos 30:13

Carolina Panthers - Arizona Cardinals 34:10

Minnesota Vikings - Las Vegas Chargers 27:20

New England Patriots - Cleveland Browns 45:7

Detroit Lions - Pittsburgh Steelers 16:16

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 23:17

Tennessee Titans - New Orleans Saints 23:21

Dallas Cowboys - Atlanta Falcons 43:3

Washington Football Team - Tampa Bay Buccaneers 29:19

Buffalo Bills - New York Jets 45:17