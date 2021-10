Cincinnati alistas Jacksonville'i ja sai hooaja kolmanda võidu

Cincinnati ja Jacksonville'i kohtumises läksid omavahel vastamisi viimase kahe NFL-i draft'i esimesed valikud Joe Burrow ja Trevor Lawrence. 2020. aasta esimene valik Burrow ja tema meeskond Cincinnati Bengals olid võidukad ning alistasid Jacksonville'i tulemusega 24:21.

Joe Burrow viskas 348 jardi ja kaks touchdown'i ning mängis selgelt üle selle aasta draft'i esimese valiku Trevor Lawrence'i, kes sai kirja ainult 204 söödujardi ning ei visanud ühtegi touchdown'i.

Cincinnati sai kirja hooaja kolmanda võitu, lisaks on neil ka üks kaotus. Jacksonville on kaotanud kõik neli seni peetud kohtumist.

Jacksonville'i mängujuht Trevor Lawrence kaotas juba oma profikarjääri neljanda kohtumise. Keskkooli ja ülikooli ajal sai Lawrence seitsme aasta jooksul kokku ainult neli kaotust, nüüd pole ülikooli tasemel säranud ja ka ülikooli meistritiitli võitnud Lawrence seni veel võitu kirja saanud.

Jacksonville on ühtlasi ühe kaotuse kaugusel, et kindlustada üks ebameeldiv NFL-i rekord. Jacksonville on eelmisest hooajast alates kaotanud 19 kohtumist järjest, NFL-i rekord on hetkel 20 järjestikkust kaotust.

NFL-i neljas nädal jätkub Eesti aja järgi pühapäeva õhtul ja esmaspäeva varahommikul.