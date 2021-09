NFL-is jätkab kaotuseta viis meeskonda

Käesolevat hooaega on edukalt alustanud Los Angeles Rams, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Arizona Cardinals ja Carolina Panthers, kes on ainsatena võitnud kõik kolm peetud kohtumist.

Las Vegas alistas lisaajal 31:28 skooriga Miami Dolphins'i. Las Vegase mängujuht Derek Carr viskas võidumängus 386 jardi ja 2 touchdown'i. Arizona alistas 31:19 skooriga Jacksonville Jaguars'i ning tõusis NFC konverentsi liidriks.

Denver Broncos alistas New York Jets'i tulemusega 26:0 ning püsib Las Vegase järel AFC West divisjonis teisel kohal. Carolina võitis Eesti aja järgi reede varahommikul peetud kohtumises Houston Texans'it tulemusega 24:9.

Tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers pidi võõrsil tunnistama Los Angeles Rams'i 34:24 paremust. Margus Hundi koduklubi Chicago Bears kaotas Cleveland Browns'ile skooriga 6:26.

NFL-i kolmanda vooru kohtumine toimub Eesti aja järgi teisipäeva varahommikul, kui omavahel lähevad vastamisi Dallas Cowboys ja Philadelphia Eagles. Mõlemal meeskonnal on sel hooajal kirjas üks võit ja üks kaotus.

Tulemused:

Carolina Panthers - Houston Texans 24:9

Tennessee Titans - Indianapolis Colts 25:16

Atlanta Falcons - New York Giants 17:14

Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs 30:24

Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 24:10

Cleveland Browns - Chicago Bears 26:6

Baltimore Ravens - Detroit Lions 19:17

New Orleans Saints - New England Patriots 28:13

Arizona Cardinals - Jacksonville Jaguars 31:19

Buffalo Bills - Washington Football Team 43:21

Denver Broncos - New York Jets 26:0

Las Vegas Raiders - Miami Dolphins 31:28

Minnesota Vikings - Seattle Seahawks 30:17

Los Angeles Rams - Tampa Bay Buccaneers 34:24

Green Bay Packers - San Francisco 49ers 30:28