Tom Brady alistas endise koduklubi ja saavutas mitu rekordit

Eesti aja järgi pühapäeva õhtul ja esmaspäeva varahommikul peetud NFL-i neljanda nädala kõige oodatumas kohtumises alistas tiitlikaitsja Tampa Bay Buccaneers New England Patriotsi tulemusega 19:17.

Kohtumine oli märkimisväärne, kuna esmakordselt mängis Patriotsi vastu Buccaneers'i mängujuht Tom Brady, kes võitis Patriotsi ridades kuus meistritiitlit ehk Super Bowli.

Ühtlasi saavutas Brady võidumängus mitu rekordit. Patriotsi mängu eel vajas Brady ainult 68 jardi, et pälvida NFL-i kõige enam karjääri jooksul visatud söödujardide rekord. Brady sai rekordi esimesel veerandajal. Varasemalt kuulus rekord endisele New Orleans Saintsi mängujuhile Drew Breesile.

Samuti sai võiduga Patriotsite üle Brady'st neljas mängujuht, kes on karjääri jooksul alistanud kõik 32 NFL-i meeskonda. Enne teda on unikaalse rekordi pälvinud mängujuhid Brett Favre, Peyton Manning ja Drew Brees.

Margus Hundi koduklubi Chicago Bears alistas NFC North divisjoni kohtumises Detroit Lionsi tulemusega 24:14. Hunt võidumängus kaasa ei teinud.

NFC konverentsis jätkab ainsana kaotuseta Arizona Cardinals, kes alistas varasemalt samuti kaotuseta püsinud Los Angeles Ramsi tulemusega 37:20.

New Yorki meeskonnad Giants ja Jets said hooaja esimesed võidud. New York Giants alistas lisaajal 27:21 tulemusega New Orleans Saintsi. New York Jets võitis lisaajal 27:24 skooriga Tennessee Titansi meeskonda.

NFL-i neljanda nädala viimane kohtumine algab Eesti aja järgi kell 3.15 teisipäeva varahommikul, kui omavahel lähevad vastamisi Las Vegas Raiders ja Los Angeles Chargers.

Tulemused:

Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots 19:17

Baltimore Ravens - Denver Broncos 23:7

Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 27:17

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 37:20

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 28:21

Washington Football Team - Atlanta Falcons 34:30

Indianapolis Colts - Miami Dolphins 27:17

Buffalo Bills - Houston Texans 40:0

Chicago Bears - Detroit Lions 24:14

Cleveland Browns - Minnesota Vikings 14:7

New York Giants - New Orleans Saints 27:21

Dallas Cowboys - Carolina Panthers 36:28

Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 42:30

New York Jets - Tennessee Titans 27:24