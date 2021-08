Põnevusmängus põlised rivaalid alistanud Argentina võitis võrkpallipronksi

1988. aasta suveolümpial riigi seni ainsa võrkpallimedali - samuti pronksi - teeninud Argentina oli kolmanda koha mängus Brasiiliast üle 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Facundo Conte tõi argentiinlastele 21 punkti, muuseas oli Conte isa Hugo 1988. aastal Soulis üks Argentina koondise tähtmängijaid. Brasiilia resultatiivseim oli 17 punkti kogunud Wallace De Souza.

Medal on seda magusam, et Brasiilia võrkpallikoondis on üks maailma tugevamaid ja seetõttu mõistagi olnud argentiinlastest, oma põlistest rivaalidest, traditsiooniliselt alati tugevam. Viimased neli olümpiat mängis Brasiilia finaalis ning kodustel Rio mängudel võideti kuldmedal.

Tokyo OM-i meeste võrkpallifinaalis kohtuvad Prantsusmaa ja Venemaa Olümpiakomitee sportlased. Brasiilial on võimalus pettumust leevendada OM-i viimasel päeval, kui naiste finaalis kohtutakse USA-ga.