Uibo sel hooajal enam mitmevõistlust teha ei plaani

Uibo ei alustanud kümnevõistlust kuigi hästi, aga säras teivashüppes, kui püstitas uue isikliku rekordi 5.50, teenides selle tulemusega ka alavõidu. Seejärel vigastas eestlane odaviskes aga küünarnukki ning sellega kadus võimalus võistelda koha eest esikümnes.

Uibo ütles ERR-ile, et plaanib sel hooajal küünarnukki ravida ja mitmevõistlust teha ei plaani. "Puhtalt võib-olla selle küünarnuki pärast, see on vaja järgmiseks aastaks kindlasti korda teha. Vist on sise-MM ka järgmisel aastal, see sihile võtta. Seal ei ole veel vaja visata, see sobiks nagu ilusti plaani ja siis edasi," ütles mitmevõistleja.

Ta rääkis, et võisteldes jäi puudu plahvatuslikkusest. "Looduse poolt mul sellist suurt plahvatuslikkust ei ole nagu mõnel teisel mehel. Selle jaoks peavad kõik asjad klappima. /.../ Kiirus on minu nõrk koht ja selleks, et kiiresti joosta, pean ka trennis kiiresti jooksma. Naturaalselt ei ole seda kiirust üldse."

"Kiirusest ja plahvatusest jääb praegu vajaka ja kui see on olemas, siis on kõvasti lõbusam teha paljusid alasid. Mõnes alas ei olnudki tehniliselt see asi nii hull, lihtsalt väga ei lennanud see vahend või ise," ütles mitmevõistleja.

Uibo ütles, et tahab kindlasti tagasi jõuda vormini, mis viis ta 2019. aastal maailmameistrivõistlustel 8600 punktiga hõbemedalini, aga selleks tuleb terve püsida. "Treenitus on hea, trenni oleme kõvasti teinud, eks mingil hetkel grammike liiga palja teinud."

Pühapäeval kannab 28-aastane mitmevõistleja Tokyo suveolümpiamängude lõputseremoonial Eesti lippu.