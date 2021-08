Venelannast sai läbi aegade enim olümpiamedaleid võitnud kujundujuja

Romašina ja Kolesnitšenko võidutulemuseks oli 195.0079 punkti, millega edestati teiseks jäänud Hiina duot Huang Xuecheni ja Sun Wenyani üle kolme punktiga. Kolmanda koha said ukrainlannad Marta Fiedina ja Anastassia Savtšuk.

31-aastane Romašina ja tema paariline Kolesnitšenko võit paarisvabakava võistlusel tähendas, et Romašina sai juba kolmandat olümpiat järjest kaela kuldmedali. See oli Romašina kuuendaks medaliks, sest lisaks Tokyo kullale on tal veel viis kuldmedalit varasematest olümpiamängudest, mis teevad temast enim medaleid võitnud kujundujuja läbi olümpiamängude ajaloo.

Olümpiajaloo edukaimal kujundujujal Romašinal on võimalus Tokyost veel üks kuld võita, sest ees seisab võistkondlik vabakava, kus Venemaa on võitnud kulla viimasel viiel olümpial. Ühtlasi on Tokyo mängud Romašina karjääri viimasteks võistlusteks.