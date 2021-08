Tokyos maailmarekordi jooksnud McLaughlin: rada on tuntavalt väga kiire

Sydney McLaughlini 400 meetri tõkkejooksu olümpiakuld tuli rekordilise ajaga, milleks on 51,46.

Kaasmaalase kirjeldusega nõustus ka hõbeda võitnud Dalilah Muhammad. "Selline tunne, nagu saad energia, mille kulutad, kohe rajalt tagasi. Ei tekkinud hetke, kus jalad ei tulnud tempoga toime, see tegi jooksmise lihtsamaks. Tunne oli hea ja kiire," ütles Muhammad.

Ka Muhammad, 2016. aasta olümpiavõitja ja 2019. aasta maailmameister, jooksis finaalis välja uue isikliku rekordi 51,58.

Maailmarekordit uuendanud McLaughlin tõdes, et kui nägi kellal võiduaega, oli ta üllatunud, ent mitte šokeeritud. "Ma olen Karsten Warholmist natuke rahulikum inimene, seepärast ei olnud mu emotsioonid ka midagi vapustavat. Olen muidugi tulemuse üle õnnelik," ütles ta.

Muhammadil oli ka põhjendus sellele, miks on USA naised juba võitnud Tokyos kergejõustikualadel rohkem medaleid, kui seda tehti Rios. "See on raske töö vili. Ameerika Ühendriikide atleedid ületavad ennast pidevalt, sest konkurents on tihe. USA katsevõistlustelt olümpiale pääsemine on juba hullumeelne saavutus. Sa pead sellel päeval väga, väga hea olema," rääkis hõbedanaine.