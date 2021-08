Kuuba poksija tuli viis aastat hiljem olümpiavõitjaks ka raskemas kaalus

Tokyo olümpiamängudel võitis 75-81 kilo kaaluvate meeste poksiturniiri kuubalane Arlen Lopez, kellele on see teiseks OM-kullaks.

Kahekordne Panameerika mängude võitja Lopez alistas kolmapäevases finaalis punktidega 4:1 briti Benjamin Whittakeri.

28-aastane Lopez tuli kullale ka Rio olümpiamängudel, siis võidutses ta kuni 75 kilo kaaluvate meeste seas.

Poks on olümpial Kuuba kindlaks paraadalaks: kokku on suvemängudel võidetud 80 kuldmedalit, millest 38 on toonud poksijad. Tokyost on Lopeze kuld saareriigile poksis teiseks, teisipäeval võidutses 63-69 kaaluvate meeste seas Roniel Iglesias.