Austraalia atleedid paistsid olümpialt lahkudes silma räige käitumisega

Austraalia koondise boss Ian Chesterman sõnas, et kahjud olid siiski pigem pisikesed ja kuna sportlased on käitumise eest vabandanud, ei alustata kellegi suhtes distsiplinaarmenetlust, samuti ei toonud ta ühegi ebasobivalt käitunud sportlase nime välja. Chesterman võttis oma koondislaste suhtes pigem kaitsva positsiooni, tuues muu hulgas välja, et papist valmistatud voodeid pole just kuigi raske lõhkuda.

Sellegipoolest teatas Austraalia Olümpiakomitee, et riigi juhtorganid alustavad ragbi- ja jalgpallimeeskonna suhtes uurimist, sest reedel Sydneysse lennanud meeskonnad käitusid lennul rumalalt ja nende peale kaevati.

Olümpiakülas vandaalitsemise kohta ütles Chesterman, et tegemist oli noorte inimeste rumalusega. "Nad jätsid toad lubamatusse seisukorda, kuid täiesti pea peale neid ka ei pööratud," rääkis ta.

Austraalia ragbiliit teatas, et kuna laekus teateid meeskonna ebasobivast käitumisest, alustasid nad omal algatusel sisejuurdluse. Ametlikke kaebusi meeskonnale ei esitatud, kuid kaasreisijad olid personalile teinud sportlaste häirivast käitumisest mitmeid märkusi.

Põhilist süüd kandev Austraalia ragbimeeskond jõudis Tokyo olümpiamängudel veerandfinaali, kus tunnistati hilisema olümpiavõitja Fidži paremust. Suure saare jalgpallimeeskond elimineeriti juba alagrupifaasis.