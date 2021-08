Kuulitõuke olümpiahõbe sattus ROK-i uurimise alla

Hõbemedali teeninud Saunders ristas poodiumil ülestõstetud käed ja selgitas hiljem uudisteagentuuri AP vahendusel, et see tähistas "ristmikku, kus kohtuvad kõik rõhutud inimesed".

ROK on küll hiljuti pisut lõdvendanud reegleid, mis puudutavad proteste ja demonstratiivseid akte spordiväljal, kuid on rõhutanud, et säärane käitumine pjedestaalil pole siiski kohane.

ROK-i kõneisiku Mark Adamsi sõnul uuritakse juhtunut ja kuna iga situatsiooni lahendatakse eraldi, siis ei saa ka eelnevalt öelda, kas ja mis sanktsioonid sportlast ähvardavad.

Adams lisas, et on konsulteeritud ka rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja USA olümpiakomiteega, seejuures on viimane kinnitanud, et ei karista sportlasi demonstratiivsete aktide eest.

Tokyo olümpiamängudel on poliitilistele ja ühiskondlikele probleemidele tähelepanu juhtivaid žeste eksisteerinud teisigi. Näiteks on jalgpallurid kohtumiste eel põlvitanud ning pärast võistkonnavõistluse kvalifikatsiooni põlvitas ja suunas rusika taeva suunas Costa Rica riistvõimleja Luciana Alvarado.