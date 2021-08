Koroona tõttu finaalist välja jäänud itaallane saab ROK-ilt siiski medali

33-aastane Rosetti osales eelsõidus, kust Itaalia pääses otse finaali, aga andis finaalipäeval positiivse koroonaproovi ja pidi kaldale jääma.

Sellest hoolimata suutsid kaaslased koosseisus Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo ja Giuseppe Vicino teenida Austraalia ja Rumeenia järel pronksmedali.

Kuigi rahvusvaheline sõudeliit jättis Rosetti algselt medalisaajate nimekirjast välja, siis vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee eeskirjale ta autasu siiski saab.

Nimelt saavad ROK-i reeglite kohaselt medali ka need võistkonnaalade sportlased, kes osalevad üksnes eelvõistlustel.

Rosetti oli uudist kuuldes väga õnnelik, kuid lisas, et mõista endiselt, kuidas sai tema koroonaproov positiivseks osutuda.

Koroonaviiruse tõttu on Tokyo olümpiamängudel pidanud stardist loobuma praeguseks enam kui 20 sportlast. Vähemalt kaks neist on andnud positiivse proovi pärast seda, kui on juba võistlemas käinud.