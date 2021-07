Scott kerkis edukaima Suurbritannia olümpiaujujaga ühele pulgale

Scott on peale Henry Taylorit esimene Briti ujuja, kes on ühelt olümpialt kolm medalit koju toonud. Taylor tegi seda aastal 1908, kokku võitis ta kolme olümpiaga viis medalit.

Lisaks 200 meetri kompleksujumisele on noor britt Tokyos pjedestaalil seisnud ka 4 x 200 meetri teateujumises ja 200 meetri vabaltujumises, kohad olid vastavalt esimene ja teine. 2016. aasta Rio De Janeiro olümpial võitis Scott teateujumises kaks medalit, seega 24-aastasel mehel on kokku juba viis olümpiamedalit.

Scotil on võimalus Tokyost neljaski medal kaela saada, sest pühapäeval on ees ootamas 4 x 100 meetri segateateujumine.

Noor mees nimetab oma edu Adam Peaty efektiks. "See kõik algas Adam Peatyga 2015. aastal, kui ta võitis esmakordselt maailmameistrivõistlused. Tema vaimne ajend ja viis, kuidas ta võistlusi domineerib, jääb inimestele ette. Ta on mulle eeskujuks nii basseinis kui ka sellest väljaspool. Kõik, mis ta teeb, loob imelise õhkkonna," rääkis Scott koondisekaaslasest Peatyst.

"Tulin siia sooviga individuaalselt pjedestaalile kerkida ja olen finaalides parimaid aegu näidanud, nii et ma ei saa tegelikult palju rohkem endalt nõuda," ütles Scott.