Trans pikendas võiduga Tuleviku ees liigatabelis edu

Gleb Pevtsov viis Transi ette 26. minutil, kui Mihhail Belovi pealelöök blokeeriti Narva tipuründajale ette, mille ta siis kiirelt väravaks realiseeris. Kuigi mõlemal tiimil oli pärast väravat võimalusi, säilitas Narva klubi poolajaks 1:0 eduseisu.

Teisel poolajal väravalisa ei tulnud, kuigi Tulevikul oli veel ligi kümme minutit enne mängu lõppu suurepärane võimalus, mille Transi väravavaht Maksim Pavlov aga neutraliseeris. 87. minutil karistati Narva poolkaitsjat Bi Sehi Elysee Iriet tema teise kollase kaardiga, kuid Tulevik ei suutnud ülekaalust kasu lõigata ja Trans saavutas võõrsil 1:0 võidu.

Transil on pärast võitu 17 mängust kogutud 20 punkti ning piirilinna meeskond hoiab sellega Premium liiga üldarvestuses kuuendat kohta. Tulevik püsib pärast kaotust 14 punkti peal. Liigaliider on Levadia 40 punktiga, teine on Flora 39 punktiga ja kolmas on Paide 34 punktiga.

Enne mängu:

Seitsmendal kohal asuv Viljandi Tulevik mängis viimati juuni lõpus, kui Nõmme Kaljult saadi suur 1:5 kaotus. Nüüd loodab Tulevik kodupubliku ees kindlasti kolm punkti võtta, sest see tõstaks nad tabelis ka Transiga võrdsetele punktidele.

Tuleviku peatreener Jaanus Reitel: "Pärast pikemat mängupausi loodame jälle end kiiresti rütmi saada. Narva on meie otsene konkurent ja kolm punkti viiksid meid nendega ühele pulgale. Seega ootan meie poolt maksimaalselt head sooritust!"

Narva Trans asub 17 punktiga kuuendal kohal ning tahab Tuleviku vastu oma hiljutised allajäämised Vaprusele ja Tammekale unustada ning kolme punktiga koju naasta. Trans tundis liigas viimati võidurõõmu ligi kaks kuud tagasi, kui 18. mail alistati FC Kuressaare. Vahepeal on piirilinna esindajad kaotanud järjest neli liigamängu.

Transi abitreener Nikolai Toštšev: "Mängisime kehvasti mitte eriti tugevate vastastega. Tagasi hoida enam ei saa. Viljandis vajame ainult võitu! Katsume näidata ilusat mängu ja vigu parandada, paneme välja oma parima koosseisu."

Sel hooajal kohtusid meeskonnad aprillis, kui Trans koduväljakul suureskoorilises kohtumises Tuleviku 6:2 seisuga kindlalt paika pani.