Kahekordne tennise olümpiavõitja Murray osaleb Tokyo OM-il

Karjääri jooksul kolm suure slämmi turniiri võitnud Murray võistleb nii üksikmängus, kui ka paarismängus, kus tema paariliseks on Joe Salisbury.

"Olümpiamängud tähendavad minu jaoks väga palju. See on suur au, et saan osa võtta juba oma neljandast olümpiast," ütles Murray.

"Avatseremoonial Suurbritannia lipu kandmine oli üks mu karjääri tipphetki. Minna oma teisele olümpiale tiitlikaitsjana on põnev ja ma väga ootan seda väljakutset," lisas õnnelik šotlane.

Viimastel aastatel on šotlane olnud hädas vigastustega ja paikneb hetkel maailma edetabelis alles 119. kohal. Murray on ainuke tennisist, kes on suutnud võita kulla kahel olümpial järjest.

2012. aasta Londoni olümpiamängudel sai Murray lisaks üksikmängu kuldmedalile kaela ka hõbeda segapaarismängus, kus tema paariliseks oli Laura Robson.

Tokyo olümpiamängud algavad 23. juulil ja tennisistid alustavad oma olümpiaturniiri päev hiljem.