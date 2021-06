Eesti olümpiakoondis täieneb kahe sportlase võrra

Täpselt 50 päeva pärast, 23. juulil algavad Tokyos koroonapandeemiast tingituna aasta võrra edasi lükatud Tokyo 2020 suveolümpiamängud. Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordidirektor Martti Raju on veendunud, et olümpiamänge enam edasi ei lükata ning need toimuvad plaanipäraselt.

"Minu veendumus tugineb igapäevasele infovahetusele korralduskomitee ja Rahvusvahelise Olümpiakomiteega. Meile on kinnitatud, et olümpiamängud viiakse turvaliselt läbi sportlaste tervist ja elu ohtu panemata. Jaapanlastele on turvalise olümpia toimumine auküsimus" ütles Raju.

Olümpiamängude turvalise toimumise nimel on välja töötatud reegliteraamat ehk playbook, mida uuendatakse enne 23. juulil algavat spordipidu kolm korda. Kõige olulisemaks punktiks on olümpiaküla isoleeritus ehk mull, kuhu pääsevad vaid delegatsiooni liikmed – sportlased, treenerid, arstid. Sedagi kindlate reeglite alusel, sest sportlased võivad olümpiakülla saabuda seitse päeva enne oma spordiala algust ning lahkuma hiljemalt 48 tundi pärast seda. Muidugi peab enne olümpiakülla jõudmist tõendama oma negatiivsust suisa kolme testiga – kaks 96 tunni jooksul enne Jaapanisse saabumist ning kolmas juba Tokyo lennujaamas. Edaspidi võetakse süljest kiirteste iga päev, samuti on vaja spetsiaalsesse äppi kirja panna igapäevaselt oma tervisenäitajaid ning järgida enne riiki sisenemist paika pandud tegevusplaani.

Jaapani valitsus ja olümpia korralduskomitee on öelnud, et ei nõua mängudele tulijate vaktsineerimist, kuid ROK julgustab sportlasi siiski kaitsepookima. Selleks sõlmisid ROK ja ravimitootja Pfizer-BioNTech ka riikide olümpiakomiteedega vastavad lepingud, Eestis said paljud olümpiasportlased vaktsineeritud juba enne leppe sõlmimist.

"Paljud sportlased on koroonaviiruse läbi põdenud, vaktsiinikuur on juuli alguseks läbitud suurel jaol koondisest," kinnitab Raju. Mis puutub olümpiaeelsete testide tegemisse, siis sõlmis detsembris 2020 EOK SYNLABiga koostööleppe, mille abil on võimalik Team Estoniasse kuuluval ca 450 tippsportlasel võimalik teha koroonaviiruse SARS‑CoV‑2 teste SYNLABi koroonatestipunktides üle Eesti. Et Team Estoniasse kuuluvad paljud olümpiakoondislased, saavad nemadki enne Jaapanisse testid teha just SYNLABis.

Tänase seisuga on Eestil kindlaid olümpiakohti 30 sportlasel ning praeguseks ollakse esindatud 13 spordialal. "Mul on hea meel, et paarisaeruline neljapaat täitis oma miinimumeesmärgi ning võitis viimase olümpiakvalifikatsiooniregati. Koondis on täienenud ujujate (Kregor Zirk, Eneli Jefimova), sulgpallurite (Kristin Kuuba, Raul Must) ja mägiratturi (Janika Lõiv) näol. Praeguse seisuga võime kindlad olla, et Tokyosse sõidab ka judoka Grigori Minaškin ning triatleet Kaidi Kivioja," selgitas Raju.