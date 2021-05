Eesti kurlingupaar jätkab MM-il ühe võiduga

Eesti alustas kolmapäevast võistluspäeva 6:7 kaotusega Uus-Meremaale. Õhtuses kohtumises tuli vastu 2018. aasta olümpiapronks Norra, kes alistas Eesti 7:1. Neljapäevases esimese kohtumises kaotas Eesti Hiinale 6:9.

"Uus-Meremaa kohtumine oli võrdsete mäng, kahjuks ei õnnestunud meil taaskord mängu lõppu enda kasuks pöörata," kommenteeris Lill. "Norra mäng ebaõnnestus meil täielikult: mängisin ka ise statistiliselt turniiri kõige kehvema mängu. Täna Hiinaga oli meie mäng ka vooruti väga ebaühtlane ja vastane kasutas oma võimalused lihtsalt paremini ära."

Eestil on nüüd kuuest mängust üks võit ja viis kaotust. Eesti grupis jätkab liidrina ja ainukesena kogu turniiril kaotuseta Rootsi, järgnevad Norra, Šveits ja Ameerika Ühendriigid.

Eesti võistkonna edasine ajakava:

20.05 Eesti vs Soome

21.05 Eesti vs Šveits

21.05 Eesti vs Inglismaa