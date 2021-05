Eesti kurlingupaar sai MM-il USA-lt napi kaotuse

Eesti alustas oma eilset hilisõhtust mängu väga hästi ja juhtis poolajaks 4:1. Viiendas voorus võttis vastane ühe punkti ja seis oli 4:2. Mängu murdepunktiks osutus kuues voor, kui Eestil oli kasutada viimase kivi eelis ja Eesti viimane vise läks lihtsalt pikaks, mis andis kahe röövi Ameerika Ühendriikidele seisuks 4:4. Seitsmendas voorus sai Eesti ühe punkti ja enne viimast vooru oli seis Eestile 5:4. Viimases voorus oli vastasel kasutada viimase kivi eelis ja viimase viskega kasutati see ka ära ning kogu mäng seega 6:5 Ameerika Ühendriikidele.

"Kahjuks ei õnnestunud meil Mariega kahest tugevast vastasest võidupunkte välja võtta. Kui Rootsile anda ühes voorus viis punkti, siis sealt on sellise kvaliteediga vastase vastu väga keeruline välja tulla. Ameerika Ühendriikidega kontrollisime mängu esimest poolt väga hästi, aga tundub, et vaheaeg tuli nende jaoks õigel ajal - nad suutsid ennast koguda ja andsime ka ise neile kindlust juurde kui kuuenda vooru kahe rööv mänguseisu viigistas," kommenteeris Harri Lill.

Eestil on nüüd kolmest mängust üks võit ja kaks kaotust. Kolmapäeval kohtub Eesti Uus-Meremaa ja Norraga. Uus-Meremaal on samuti Eestiga sarnaselt üks võit, 2018. aasta olümpiapronks Norral on kaks võitu.

Eesti võistkonna edasine ajakava:

19.05 Eesti vs Uus-Meremaa

19.05 Eesti vs Norra

20.05 Eesti vs Hiina

20.05 Eesti vs Soome

21.05 Eesti vs Šveits

21.05 Eesti vs Inglismaa