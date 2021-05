Tulevik alistas hilisest väravast kümnekesi jäänud Paide Linnameeskonna

Tuleviku võiduvärava lõi teisel üleminutil Kaimar Saag. Seejuures mängis Paide pea kogu kohumise vähemuses, sest juba neljandal minutil teenis Ishaku Konda punase kaardi.

Paide on 12 mänguga kogunud 24 punkti, millega ollakse teisel kohal. Tulevik on 11 mänguga teeninud kaheksa punkti ja on ka liigatabelis kaheksandal real.

Nõmme Kalju oli võõrsil 7:1 parem Pärnu JK Vaprusest. Kalju asus juba kuuendal minutil Kaspar Pauri väravast juhtima ja minut hiljem sai Magnus Villota kirja omavärava. 18. minutil viis Aleksandr Volkov külalised 3:0 ette, 26. minutil tegi Alex Matthias Tamm seisuks 4:0 ning avapoolaja teisel lisaminutil realiseeris Igor Subbotin penalti, viies külalised 5:0 ette.

Kohe teise poolaja alguses lõi Kalju minutilise vahega veel kaks väravat – Deniss Tjapkin tegi seisuks 6:0 ja seejärel sai Volkov kirja enda teise värava. Pärnu auvärava lõi 69. minutil Enrico Veensalu.

Kalju on 12 mänguga kogunud 19 punkti ja on neljas, Vaprus jätkab liigatabelis viimasel ehk kümnendal real.