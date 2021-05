Flora jätkas hooaega võiduga Legioni üle

Rauno Sappinen viis Flora 19. minutil juhtima ja teise värava lõi 78. minutil vaid mõni minut varem vahetusest sekkunud Rauno Alliku. Legioni tabamus kirjutati 90. minutil Sander Puri nimele.

Flora on saanud tänavusel hooajal viis võitu ja kaks viiki, aga kuna võrreldes konkurentidega on kaks mängu vähem peetud, ei anna see hetkel kõrgemat kolmandast kohast.

Legion on kaotanud nüüd kaks mängu järjest tiitlipretendentidele: eelmisel nädalavahetusel jäädi võõrsil alla Paide Linnameeskonnale 0:1.

Hilisemates kohtumistes astuvad vastamisi Tartu JK Tammeka - FC Kuressaare ja JK Narva Trans - Nõmme Kalju FC.