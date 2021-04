Võimsas hoos Paide alistas põnevuslahingus Nõmme Kalju kümnendal üleminutil

Nõmme Kalju asus seejuures kohtumist juhtima 35. minutil, kui võrku sahistas Aleksandr Volkov. Eduseisu nauditi 82. minutini, mil Andre Frolov mängu viigistas. Üleminutitel sai vigastada Nõmme Kalju väravavaht Marko Meerits, kelle asemel tuli väljakule Sergei Lepmets. Kümnendal üleminutil tõi Paidele kolm võidupunkti Sergei Mošnikovi täpne tabamus.

Päeva esimeses kohtumises sai FC Kuressaare kodus jagu Pärnu JK Vaprusest tulemusega 2:1. Võitjate poolel olid väravate autoriteks Märten Pajunurm ja Mattias Männilaan, Pärnu eest skooris Virgo Vallik.

Kolmapäevases viimases kohtumises olid omavahel vastamisi Tallinna FCI Levadia ja JK Narva Trans, kus pealinnaklubi teenis 3:2 võidu. Levadia eest olid resultatiivsed Volodõmõr Bajenko, Zakaria Beglarishvili ja Frank Liivak, Transi eest Eduard Golovljov ja Artjom Škinjov.

Ühtlasi jätkab Paide Linnameeskond 16 punktiga tabeliliidrina. Tallinna FCI Levadia (15) jätkab teisel ja Tallinna JK Legion (8) kolmandal kohal. Narva Trans (8) on neljas, Nõmme Kalju (6) seitsmes, Pärnu JK Vaprus (4) üheksas ja FC Kuressaare (3) kümnes.

Enne kohtumist: Muljetavaldavas hoos olev Paide Linnameeskond on hooaega alustanud nelja võidu ja ühe viigiga, olles 13 punktiga Eesti meistrivõistluste liider. Viimati alistati Tallinna FCI Levadia, kellest oldi üle suisa 4:0, enne seda võideti Kuressaaret, Viljandit ja Narvat ning viigistati Legioniga.

Nõmme Kalju on hooaega alustanud kahe võidu ja kolme kaotusega, seejuures on vastasele alla jäädud viimases kahes järjestikuses kohtumises. Pühapäeval sai Kalju 0:1 üllatuskaotuse liiga uustulnukalt Pärnu Vapruselt, enne seda kaotati sama skooriga Levadiale. Kaotatud on veel Narvale, võidetud on Legionit ja Kuressaaret.

Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Paide võitnud viis ja Kalju kümme. Viiki on mängitud viiel korral. Viimati kohtusid meeskonnad mullu detsembris, kui suureskoorilises mängus võitis Paide 7:4. Enne seda oli Paide oktoobris võidutsenud 3:1.