Vaprus alistas 18-aastase vahetusmehe väravast Kalju

Mängu ainsa värava lõi 69. minutil veerand tundi varem vahetusest mängu sekkunud 18-aastane Virgo Vallik.

Teisel poolajal oli mitmeid võimalusi ka Kaljul, aga hea partii tegi Vapruse väravasuul seisnud Hendrik Vainu ja ühel korral päästis külalismeeskonna ka väravalatt.

Teises voorus Narva Transiga 1:1 viiki mänginud Vaprus on nelja mänguga kogunud neli punkti, mis asetab nad tabelis üheksandale kohale. Kalju on ühe enam peetud mängu juures teeninud kuus punkti ja on kuuendal kohal.

Päeva avas tabeliliidrite omavaheline kohtumine, milles Paide Linnameeskond alistas esimese poolaja väravate toel FCI Levadia 4:0.