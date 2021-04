Viljandi Tulevik röövis viimase minuti väravaga Floralt punkti

Kodumeeskond Tulevik läks kohtumist 14. minutil Kristjan Kase väravast juhtima, poolajapausile mindi Henri Välja 34. minuti tabamuse järel 1:1 viigiseisul.

Seitse minutit pärast teise poolaja algust jõudis Kask uuesti sihile ja viis Tuleviku ette, aga Rauno Sappineni 55. minuti penalti ning endise koondislase Kaimar Saagi 86. minuti omavärav andis omakorda edu tiitlikaitsjale. Viljandi ei olnud veel siiski oma viimast sõna öelnud ning Ganiu Atanda Ogungbe 90. minuti tabamus tõi kodumeeskonnale väärtusliku punkti.

Eelmisel hooajal kaotas Flora Premium liigas vaid ühe kohtumise, kui jäi juulis just Tulevikule alla tulemusega 1:2.

Teises teisipäeval toimunud kohtumises alistas TJK Legion võõrsil Nikita Andrejevi 50. minuti penaltist Tartu Tammeka.

Flora on kolmest mängust teeninud seitse punkti ja on tabelis viiendal kohal, Tulevik on kuuest mängust saadud viie silmaga kaheksas. Esimese kaotuse saanud Tammekal on samuti seitse punkti, seitse mängu pidanud Legion on kaheksa silmaga kolmas.