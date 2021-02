Paide Linnameeskonna peatreener: jäänud on veel esikoht, mida sihtida

Kui tavaliselt avatakse jalgpallihooaeg suure peo ja kontserdiga, siis koroonaajastule kohaselt tehti seda tänavu hoopis otseülekande vahendusel.

Ka oleks superkarikafinaal Flora ja Paide vahel pidanud toimuma pühapäeval. Koroona tõttu on aga neli Premium liiga meeskonda isolatsioonis, nende hulgas ka Flora, kus trennis saab praegu käia vaid kümmekond mängijat. Nii lükkus avamäng järgmise reede õhtusse. Nüüd tuleb hooajale vastu minna pika isolatsiooni pealt. Kas see jätab ka jälje?

"Tahan mõelda, et see ei pea jätma mingit jälge, sest me ei saa praegu peituda selle taha, et viirus jne, me peame oma tööd tegema hästi ja siis kui on võimalus mängida, siis mängime. Kui midagi jälle juhtub, siis peame lihtsalt selleks valmis olema ja kohanema ja jälle valmistuma, kui see võimalus jälle tuleb," rääkis FC Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev intervjuus ERR-ile.

Ka Paide ei pääsenud pandeemia küüsist ning paljud tegid oma karantiini läbi ettevalmistuse jooksul. Peatreeneri sõnul jättis see ka neile jälje.

"Meie treeningrütm oli sassis selle viiruse tõttu ja suur osa tööst jäi tegemata. Selle hoobi mõju me veel täna ei tea ja ei oska ennustada ka," ütles Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

Vähemalt meeskonna komplekteeritusega on peatreener väga rahul ning loodab, et tekkinud lisanädal annab veel võimaluse kõvasti tööd teha. Mulluse hõbedameeskonnana ei saa sihti sel aastal kuidagi madalamale lasta.

"Kukkuda saab alati, eks... Me tahame ronida ülespoole. Jäänud on siin esikoht, mida sihtida. Anname oma parima. Töötame selle nimel, et olla siin tabeli tipus ja tahame ikka ülespoole ronida terve võistkonnaga. On huvitav see aasta vaadata, kuidas võistkond.. kas me oleme võimelised tegema sammu ülespoole või mitte," lisas Zahovaiko.

Kui viimane nädal välja arvata, on Flora saanud päris hästi valmistuda, kuigi omad probleemid olid neilgi.

"Kindlasti meil see koondise reis mõjus ka natuke jaanuari alguses, et me ei olnud koos kohe ja siis mõned vigastused tulid ka sisse, aga üldplaanis arvan tegime kõik, mis oli võimalik teha ja mis oli vajalik teha," jätkas Vassiljev. "Ja praegu keskendume jälle treenimisele ja loodetavasti nädala pärast ikka mängime."

Pühapäeval loositi ka karika veerandfinaalpaarid, põnevaim on see FCI Levadia ja Nõmme Kalju jaoks, kes veel viimast eurokohta jahivad. Levadia sai loosipotist Maardu linnameeskonna ning Kalju Viljandi Tuleviku. Mängud peetakse ülejärgmisel nädalal.