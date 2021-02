Viies meistriliiga klubi sai koroonaviirusega pihta

"Kahjuks küll," kinnitas klubi president Priit Penu Soccernet.ee-le, et meeskond on osaliselt isolatsioonis. "Need kaheksa mängijat, kes sügisel põdesid, saavad treeningutega jätkata. Isolatsioonis on 13 mängijat ja peatreener," sõnas Penu.

Kuressaare peab isolatsioonis olema 4. märtsini, mis tähendab seda, et päeva võrra lükatakse edasi 6. märtsile planeeritud Premium liiga avavooru kohtumine FCI Levadia vastu.

FCI Levadia lõpetas koroonapositiivsete tõttu hooajaeelse treeninglaagri 18. veebruaril ja samal päeval pidi eneseisolatsiooni minema ka Viljandi Tulevik. Narva Trans on isolatsioonis alates eelmise nädala reedest. FC Flora mängijad, kes polnud viirust varem läbi põdenud, peavad eneseisolatsioonis viibima 2. märtsini.

