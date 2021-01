Aksalu ERR-ile: vahepeal oli raske, aga armastus jalgpalli vastu tuli tagasi

Mihkel, sa oled mänginud Eesti koondises, nüüd on vanust ka juba, vaheaasta järel otsustasid tagasi tulla, miks sa seda teed?

Armastus jalgpalli vastu tuli tagasi. Vahepeal oli raske. Eelmise aasta alguses oli periood, kus ma jalgpalli üldse ei jälginud, ei vaadanud ühtki mängu. Siis vaikselt tuli kevad ja suvi, hakkasin vaikselt Paidega koos trenni tegema ja siis tuli tahtmine uuesti tagasi. Nüüd olen siin.

Mis sind jalgpallist ära väsitas?

Olukord oli selline, kus mul oli vaja keskkonnavahetust. Ma olin olnud seitse-kaheksa aastat ühes klubis. Õige koha leidmine võttis rohkem aega, kui arvasin tänu maailma olukorrale. Tekkis natuke murdemehehetk, kus oli raske, aga nüüd on kõik korras.

Eestis oleksid sa igal juhul klubi leidnud.

Jah, oleks, kindlasti. Palju küsiti, aga ma ei olnud ise sellel hetkel sellises seisus, kus kellelgi oleks minust kasu olnud. Ma ei tahtnud kellelegi seda koormat ise peale panna. Kui ise ei ole valmis, siis ei ole mõtet teiste aega raiskama minna.

Millest sa puudust tundsid?

Väsimusest. Vihast. Rõõmust. Võib-olla meeskonnas olemisest. Igal päeval tuled hommikul riietusruumi, oled meeskonnaga ja alustad võistlust mingi eesmärgi nimel. See oli võib-olla puudu.

Tunned sa ise, et oled praegu mõnes aspektis roostes?

Tööd on vaja teha, jah, ikka. Paus ei ole olnud tohutult pikk, aga on ikkagi sees olnud. Kiirustega, spetsiifiliste väravahi kiirustega tuleb uuesti harjuda. Füüsiline konditsioon - sain jooksmas käia, rattaga sõitmas, aga väravavahi spetsiifiline treening on natuke teistsugune ja selle jaoks, et keha uuesti saaks teha neid asju nii nagu ma olen harjunud tegema, läheb aega. Selle jaoks on meil olemas väravavahtide treener, kes aitab igapäevaselt ja küll me jõuame uue hooaja alguseks asja tehtud.

Kas klubi otsis sind üles või sa andsid ka märku?

Ma olen Gerdi (Kams) ja Slavaga (Vjatšeslav Zahovaikoga) rääkinud sellest ja nad on puudutanud teemat nii eelmise aasta detsembris, jaanuaris, suvel ja nüüd langesid kõik asjad niiviisi kokku, et mõtlesin, miks mitte, proovime.

Saad sa olla täisprofessionaal või pead muud tööd ka tegema?

Ma saan olla täisprofessionaal. Klubi on leidnud sellised võimalused ja arvan, et nüüd pole midagi muud, kui ainult trenni teha.

Kuidas iseloomustad oma positsiooni meeskonnas?

Uus mees meeskonnas. Ega mul ei ole siin.. kaks väravavahti on ees ootamas, kellega ma juba olen koostööd teinud. Väga meeldivad inimesed ja professionaalsed sportlased. Kerge ei saa olema, aga ma üritan võidelda ühe koha eest.

Mõtled sa ka, kui palju jalgpalli mängida või samm-sammult?

Eks me elame kõik päev päeva haaval. Üritame päeva õhtusse saada ja järgmisel hommikul vaadata, mis meil variandid on. Lähme vaikselt edasi ja vaatame, kuhu jõuame.

Kui palju on sul ahnust alles, et ennast koondise tasemel näidata?

Sellest saab siis rääkida, kui on esimesed mängud mängitud. Ma olen alati võidelnud kõige kõrgemate eesmärkide nimel ja kui abi vaja on, siis ma loodan, et olen selleks hetkeks valmis.

Milline on Paide realistlik eesmärk?

Süües kasvab isu. Arvan, et kui kõik läheb hästi, siis korrata sama, mis meeskond eelmisel hooajal tegi ja miks mitte vaadata kõige kõrgema positsiooni poole, aga samm-sammult.