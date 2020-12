Sander Kapper taasliitus Tartu Tammekaga

Tartu JK Tammeka andis sotsiaalmeedias teada, et on sõlminud kaheaastase lepingu äärepoolkaitsja Sander Kapperiga.

26-aastane Kapper taasliitub Tammekaga pärast aastat Viljandi Tulevikus. Premium liigas on tartlase arvel 14 väravat ja 18 resultatiivset söötu 164 mänguga.

"Olen taasliitumise üle väga õnnelik," vahendab Tammeka Facebooki leht Kapperi sõnu. "Tammeka on klubi, mis näeb väga palju vaeva mängijate arengu nimel ja aitab mängijaid ette valmistada selleks, et nad suudaksid teha järgmise sammu tipptasemele. Tunnen treenereid hästi, tean mida nad minult ootavad ja teen kõik endast oleneva, et neid mitte alt vedada. Tänan klubi usalduse eest ja ootan hooaega põnevusega!"