Jürgen Henn: mul ei ole piisavalt sõnu selle meeskonna kiitmiseks

"Mul ei ole hetkel sõnu selle meeskonna kiitmiseks. See, kuidas nad lõpus viimase kümne minuti jooksul vaeva nägid, ajasid iga palli taga ja mängisid iga duelli lõpuni - suured kummardused meeskonna esitusele," jagus Flora peatreeneril Jürgen Hennil ohtralt kiitust hooaja 26. võidu noppinud hoolealustele. "Naudime võitmist!"

Levadia juhendaja Vladimir Vassiljev tunnistab, et kaotuses sai saatuslikuks enese praak. "Meie plaan oli kontrollida mängu, et ehitame tagant ja üritame leida äärest tsoone. Flora pani keskel kõik kinni. Esimesel poolajal kasutasime natuke vähe ääremängijaid, kes olid täiesti vabad."

"Teisel poolajal muutsime taktikat ja üritasime rohkem diagonaalidega nõelata, aga siis kaks otsustavat pallikaotust maksid meile kätte. Teadsime, et Flora on kontratel ohtlik ja sealt tulid ka väravad. Peame tegema vähem rumalaid eksimusi, siis on Flora võidetav," usub Vassiljev.

Kaotusega suurrivaalile minetas Levadia võimaluse tulla tänavu teiseks ja pääseda liiga kaudu Euroopasse. "Tulemus on kindlasti pettumus, sest tahtsime teist kohta saavutada. Samas on meil karikas ees ja seal on meil suur võimalus eurokohta püüda. Järgmine hooaeg lähebki põhiline rõhk karika võitmisele," lisas Levadia treener.