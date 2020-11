Õigus Floraga kohtumistest: oleme heas hoos, enesekindlad ja läheme võitma

"Ülimalt raske mäng oli. Tavaliselt sellistes mängudes, kus võistkonnad on võrdsetel tasemetel, otsustavad pisiasjad. Me oleme Nõmme Kalju vastu väga pikalt hädas olnud nende võitude saamisega. Mul on hea meel, et täna näitasime ühist võistkonda ja võtsime töövõidu ära. Kogu au ja kiitus meeskonnale," ütles parima mängija karika pälvinud Õigus intervjuus ERR-ile.

Levadiat ootab ees veel kaks kohtumist Flora vastu. Selleks, et meistriliigas teisele kohale tulla, on vaja mõlemad mängud võita. Kuidas nendeks mängudeks valmistuda? "Praegu puhkame ühe päeva ning siis hakkame Florat analüüsima ja mõtlema, mis nende vastu teha saame, mis nende nõrkused olla võiks. Me oleme praegu heas hoos, me pole ammu kaotanud, oleme enesekindlust täis ja läheme anname mõlemas mängus kõva lahingu. Proovime mõlemad võidud võtta," kinnitas Õigus, kes on hooaja jooksul osalenud 21 kohtumises ja löönud kolm väravat.

"Arenguruumi on veel palju. Minu esimene hooaeg Premium liigas ja olen mitmes olukorras jätnud oma võimalused löömata. See statistika saaks parem olla. Siit on edasi hea minna, tuleb olla positiivne ja järgmisel hooajal veel paremana tagasi tulla," ütles Õigus.