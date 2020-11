Tallinna Kalev peab Premium liigaga hüvasti jätma

Kalevi väljalangemise "kindlustas" aga FC Kuressaare, kes sai võõrsil jagu Tallinna JK Legionist 1:0. Värava lõi juba teisel minutil Rauno Tutk.

See tähendab, et üks voor enne väljalangemisgrupi hooaja lõppu on Legionil 28, Transil 25, Kuressaarel 23 ja Kalevil 19 punkti. Kui Kalevi kümnes koht on paigas, siis positsioonides seitsmendast üheksandani võib toimuda veel muutusi.

Viimases voorus kohtuvad laupäeval Trans - Legion ja Kalev - Kuressaare. Teoreetiliselt võib Kuressaare pääseda väljalangemismängudest ja lükata sellele positsioonile Transi, kes pole Meistriliigast seni veel kunagi välja langenud.