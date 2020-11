Endine Flora mängija Zakaria Beglarišvili liitus FCI Levadiaga

"Mul on väga hea meel Eestisse tagasi tulla ja FCI Levadias oma karjääri jätkata! Mulle väga meeldib Eestis ja Premium liigas mängida," rõõmustas Beglarišvili FCI Levadia pressiteate vahendusel. "Liitun meeskonna treeningutega homme. FCI Levadial on alati kõrged eesmärgid – mulle see meeldib ja ma olen väga õnnelik, et klubi näeb mind oma eesmärkide saavutamisel. Tahan omalt poolt meeskonda aidata. Loodan väga, et FCI Levadia lõpetab aasta edukalt ning järgmisel hooajal võidame tiitleid."

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko avaldas Beglarišvili liitumise üle heameelt. "Zakariat pole vaja lähemalt tutvustada. Ta on meie jaoks väga oluline täiendus, vajame uueks hooajaks keskväljale tema klassiga meest," nentis Pareiko. "Lisaks kannab Zakarial treenerite mänguplaanis väga tähtsat rolli. Loodame käimasoleva hooaja edukalt lõpetada ning samaaegselt valmistuda juba uueks aastaks."

30-aastane Beglarišvili on sündinud Gruusias, kuid esindas aastatel 2010-2012 ja 2014-2018 FC Florat kokku 240 Premium liiga kohtumises, lõi 94 väravat ja andis 95 resultatiivset söötu. Üle-eelmisel Premium liiga hooajal lõi Beglarišvili 36 mänguga lausa 30 väravat ja andis 22 väravasöötu.

Tänu pikale FC Flora karjäärile on Beglarišvili Eestis treenitud mängija ehk ETM-i staatuses, samuti on tal Eesti kodakondsus.

Lõppenud hooajal mängis Beglarišvili Soome esiliigas Kotka FC KTP ridades 20 mängu, lõi nendes viis väravat ja andis kaks tulemuslikku söötu, aidates meeskonna uueks hooajaks Veikkausliigasse.

Beglarišvili saab oma uut koduklubi esindada alates jaanuarist.