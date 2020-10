Legioni viis 30. minutil juhtima Denis Vnukov, 81. minutil vormistas lõppskoori nende tänavuse hooaja suurim väravakütt Nikita Andrejev.

Legion on nüüd 25 mänguga kogunud 24 punkti ja möödus 21 silma peal olevast Narva Transist, kellel on pealinnaklubist üks mäng vähem peetud. Kalevil on tabeli punase laternana jätkuvalt 12 punkti.

Enne mängu:

Tallinna JK Legion on mänginud oma esimesel hooajal edukalt päris mitmete meeskondade vastu, aga turniiritabeli viimane, Tallinna JK Kalev, on seni veel alistamata. Korra kaotati neile, korra viigistati. Nüüd kohtutakse Kadrioru staadionil kolmandat korda.