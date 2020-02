Mullu kuni 20-aastaste Aafrika meistriks tulnud ründaja liitub Paidega

Hadji Drame ütles Paide Linnameeskonna kodulehekülje vahendusel: "Olen väga õnnelik, et sõlmisin lepingu nii ambitsioonika klubiga. Soovin anda endast kõik, et üheskoos saavutada püstitatud eesmärgid ning loomulikult jõuda lähemale ka isiklikele unistustele. Olen veendunud, et meil on võimalik olla kõrges mängus. Minu soov on võita!"

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Hadji Drame on väga põneva taustaga noormängija, kellel on väga suur potentsiaal tippjalgpallis läbi lüüa. Hadji on juba aastaid olnud Mali erinevate noortekoondiste üks silmapaistvamaid mängijaid. Alates esimesest päevast, kui ta meie treeningutega liitus, on ta näidanud väga kõrget kvaliteeti palliga tegutsemises. Läbi tugeva treeningprotsessi ja arengukava tahame Hadji Drame jagpallurikarjääri uuele tasemele aidata."

Mali meistriliiga meeskonnast Yeelen Olympique Paidega liituv Drame on viimasel kolmel aastal teinud Mali noortekoondistega suuri tegusid. 2017. aastal tuli ta Mali U-17 koondisega Aafrika meistriks ning lõi Indias toimunud U-17 MM-il kolm väravat. Mali teekond tõusis püsti alles poolfinaalis, kus kaotati 1:3 Hispaaniale, pronksimängus jäädi 0:2 alla Brasiilia eakaaslastele.

2019. aastal krooniti Drame koos Mali koondisega Aafrika U-20 tšempioniks. Mais-juunis Poolas toimunud U-20 MM-il alistas Mali eduka alagrupiturniiri järel 1/8 finaalis Argentina, kuid veerandfinaalis jäädi 2:4 alla Itaaliale.

Paide Linnameeskonnale on Drame tänavuse hooaja eel viiendaks täienduseks keskväljameeste Joseph Saliste, Sergei Mošnikov ja Kevor Palumetsa ning Uganda koondise ründaja Edrisa Lubega kõrval.