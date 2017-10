Tallinnas esineb Cristiano Ronaldot ravinud kuulus kirurg

Novembri alguses toimub Tallinnas rahvusvaheline sümpoosion ja praktiline töötuba "Around the Ankle", mille peaesinejana saabub Eestisse maailmakuulus hüppeliigesekirurg professor Niek van Dijk.

Tema patsientide hulka kuuluvad teiste seas sellised spordimaailma absoluutsed tipud nagu jalgpallurid Cristiano Ronaldo, Robin van Persie ja Juan Carlos Navarro.

Sümpoosioni eestvedaja, Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi president dr. Mihkel Mardna sõnul on sümpoosioni ja töötoal näol tegu harukordse võimalusega ammutada maailma absoluutselt tippeksperdilt vahetult täiendavaid erialaseid teadmisi.

„Hüppeliigese ja põlve artroskoopilises ravis murrangulise Amsterdami koolkonna rajaja prof. Niek van Diek on ortopeediaringkondades legendaarne, millest annab tunnistust ka tõsiasi, et tema hoolde usaldavad end ka maailma kalleimad tippsportlased," rääkis doktor Mardna pressiteate vahendusel.

"Samas ei puuduta hüppeliigese piirkonna vigastused ainult sportlasi, vaid on üsna levinud ka tavakodanike seas. Seega võiks sümpoosion huvi pakkuda laiemale kuulajaskonnale - ortopeedid, füsioterapeudid, taastusarstid, perearstid. Eriline maiuspala on prof van Dijki juhendamisel sümpoosioni raames kavas olev praktiline õppus-töötuba uue põlvkonna hüppeliigese mulaažidega, mida toetab Smith & Nephew artroskoopiatehnika. Uute Sawbones’i mudelitega töötuba ei olegi varem kunagi korraldatud," rääkis dr. Mardna.

Sümpoosionil käsitletakse enamlevinud hüppeliigese piirkonna patoloogiaid ja vigastusi, diagnostikat ning ravivõimalusi. Peamiselt keskendutakse liigeskõhre ja pehmete kudede (kõõlused, ligamendid) vigastustele, mis sageli on põhjustatud just ülekoormusest. Seetõttu nimetatakse neid ülekoormusvigastusteks, kuigi on seotud ka nn konkreetse traumaepisoodiga, mille ravimisel algfaasis on tehtud vigu - tulemuseks näiteks hüppeliigese ebastabiilsus. Sümpoosion on kombineeritud loengutest, mis pakuvad huvi laiemale kuulajaskonnale erinevatest meditsiinivaldkondadest.

Lisaks on kavas praktiline töötuba, mis mõeldud eeskätt hüppeliigese kirurgiaga tegelevatele ortopeedidele, kuid töötoas toimuvast saavad videosilla vahendusel osa kõik huvilised. Töötuba kujutab endast praktilist õppust – hüppeliigese vigastuste artroskoopiline ravi eesmiste ja tagumiste juurdepääsude kaudu, juhendajaks prof. Niek van Dijk. Töötuba toimub Sawbones’i uut tüüpi hüppeliigese mulaažidel ja kasutuses on viis tootjafirma Smith & Nephew poolt kohale toimetatud, uuema põlvkonna artroskoopia püstakut.

Sümpoosioni ja praktilise töötoa "Around the Ankle" korraldavad Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts koostöös Spordimeditsiini Sihtasutuse, Liikumistervise innovatsiooni klastriga SportEST ning tootjafirmaga Smith & Nephew.

Sümpoosion toimub 2. novembril Tallinnas Swissotelis. Prof. Niek van Dijki kõrval astuvad üles ka Tartu Ülikooli Kliinikumi, Medexi ja Ortopeedia Arstide eksperdid.