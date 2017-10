Riik ja Pärnu linn toetavad Rääma sõudekeskuse uuendamist 2 miljoni euroga

Sõudeklubi kuulutab lähikuudel välja ka arhitektuurikonkursi. Ehitustöödega soovitakse alustada juba järgmisel aastal.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul luuakse Rääma sõudekeskuse arendustöödega lisaväärtust kogu Eesti sõudmisele. "Keskusesse rajatav sõudebassein võimaldab meie tippsõudjatel ka talvisel perioodil veetunnetust hoida," tõi Saar näiteks.

Saar lisas, et mitmed rahvusvahelistel tiitlivõistlustel Eestile medaleid toonud sõudjad on pärit just Pärnust. "Tooksin esile treenerite Mihkel Leppiku, Tatjana Jaansoni ja Matti Killingu töö ning olen kindel, et see investeering tugevdab Pärnu sõudmistraditsioone veelgi," ütles Saar.

"Meie tublid sõudjad on kasvatanud Eesti mainet maailmas. Sõudjatele võib alati loota! Meenutame siin viimaseid olümpiamänge Rios, kus Eesti võitis paarisaerulise neljapaadi pronksmedali. Just eelmisel nädalal jõudsid vaprad sõudjad Sarasotas Floridas peetud maailmameistrivõistlustelt koju pronksmedaliga. Pärnu linnal on auvõlg meie tublide sõudjate ees. Septembris kinnitasime linnavolikogus otsuse ja kui kõik tänaste plaanide järgi läheb, siis ülejärgmise aasta eelarves on miljon eurot Pärnu Rääma sõudekeskuse renoveerimise toetuseks. Ligi 70 aastat vana kompleks väärib uuendamist, et tulevikuski oleks saavutusi, mille üle rõõmustada ja millest joovastuda," ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

MTÜ Pärnu Sõudeklubi president ja Eesti Sõudeliidu juhatuse liige Toomas Rapp rõhutas sõudmise treeningkeskkonna kaasajastamise hädavajalikkust. "Pikaajaline järjepidev ja tulemuslik treeningtöö kinnitab meie võimekust kasvatada jätkuvalt maailma tippsõudjaid, kuid ka lihtsalt tublisid, terveid ja aktiivseid noori inimesi. Eesti sõudmine vajab ja väärib keskuse uuendamist. Konkreetse kokkuleppe allkirjastamine legendaarse sõudetreeneri Mihkel Leppiku 85. sünnipäeva eel valmistab veel täiendavalt heameelt," rõõmustas Rapp.

Rääma sõudekeskuse esimese etapi renoveerimisel on kavas ümber projekteerida ja ehitada ühtse arhitektuurse lahendusega sõudekeskus, sealhulgas treeninguruumid koos kaheksakohalise sisesõudebasseiniga, renoveerida ellinguhoone ning ehitada vajalikud rajatised ning paadisillad.

Lepingu allkirjastamine toimub täna Pärnu Rääma sõudekeskuses.