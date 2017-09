VIDEO | Eestlased võitsid Võitmatute mängude sõudevõistlustelt kolm medalit

New Yorgi prokuratuur on esitanud süüdistuse nelja USA ülikooliliiga NCAA programmi kuuluva korvpallimeeskonna abitreeneri vastu.

Sel aastal toimuvad mängud 23.-30. septembrini Torontos ja neil osaleb kokku üle 550 võistleja 17 erinevast riigist. Esindatud on Afganistan, Austraalia, Kanada, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Iraak, Itaalia, Jordaania, Holland, Uus-Meremaa, Rumeenia, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Kanadasse sõitnud Eesti võistkond on sellel aastal 15-liikmeline - 12 meest ja 3 naist, kes kõik on hetkel kaitseväes tegevteenistuses.

"Tulemus näitab, et olen tugev ja sain kaks medalit, mõlemad kuldsed. Praegu pole veel õige tunne kohale jõudnud, eks homme ole näha, kuidas need võidud tunduvad," ütles mõlemad eestlaste kuldmedalid võitnud vanemseersant Janno Lepik pärast medalitseremooniat. Lepik oli oma võistlusklassis parim nii ühe kui nelja minuti sõudmises.

